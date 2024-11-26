2021年11月26日、ニコニコ動画に投稿された『【初音ミク】孤独毒毒【syudou】』が、本日2024年11月26日で投稿から3周年を迎えました！再生数は累計1,656,672回に達し、動画につけられたコメント数は2,580件を超えています（※記事製作時）。﻿﻿■投稿者の関連動画『【初音ミク】ビターチョコデコレーション【syudou】』﻿﻿『【可不】キュートなカノジョ【syudou】』﻿﻿﻿■関連