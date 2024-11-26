Ｊ―ＰＯＰとＫ―ＰＯＰの融合を掲げた女性７人組グループ「２ＦＡＣＥ（トゥーフェイス）」が２６日、２ｎｄデジタルシングル「ＭＯＮＡＬＩＳＡ」をリリースし、公式ＹｏｕＴｕｂｅにＭＶを公開した。ＢＥ：ＦＩＲＳＴ、ＮｉｚｉＵらに、楽曲やダンスを提供してきたクリエイター集団「ＰＲＯＪＥＣＴＫ」が主催する新世代ガールズグループオーディション「ガルズナビ」から選抜。リーダーのＨＩＮＡＴＡ、ＭＡＲＩＡ、ＮＩ