◆11月26日生まれの著名人◆市川右團次（63年＝歌舞伎俳優）香寿たつき（65年＝女優）大野智（80年＝嵐）丸山隆平（83年＝SUPER EIGHT）與真司郎（88年＝AAA）黒木麗奈（00年＝タレント）齋藤樹愛羅（04年＝＝LOVE）