【ニューヨーク時事】週明け２５日午前のニューヨーク外国為替市場では、次期米財務長官に財政規律を重視するベッセント氏が指名されたことを受けて円買い・ドル売りが先行し、円相場は１ドル＝１５４円近辺に上昇している。午前９時現在は１５３円９０銭〜１５４円００銭と、前週末午後５時比８５銭の円高・ドル安。