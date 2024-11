MLBは11月23日(日本時間11月24日)、公式Xアカウントを更新。今季の印象的だった“バット投げシーン”のダイジェスト動画を公開した。【映像】大谷、“バット投げ”で飛ばしすぎる同アカウントは、「Who had the BEST bat flip of 2024?」とファンに問いかける形でコメントしつつ、今季、両リーグの選手たちが披露した華麗なバットフリップ(バット投げ)をダイジェスト的にまとめた動画を公開。その動画では、フェルナンド・タテ