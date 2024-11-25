気象台は、午後10時17分に、暴風警報を下関市、萩市、長門市、阿武町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】山口県・下関市、萩市、長門市、阿武町に発表西部、北部の海上では、26日明け方から26日昼前まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下関市□暴風警報【発表】26日明け方から26日昼前にかけて警戒風向南・日本海側最大風速20m/s■萩市□暴風警報【発表】26日明け方から26日昼前