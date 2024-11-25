11月13日よりスタートした、imase初のホールツアー『imase Hall Tour 2024 ”Shiki-Sai”』（全国3か所5公演）が、25日、愛知・名古屋公会堂 大ホールにてファイナルを迎えた。本稿では、初日の東京・LINE CUBE SHIBUYA公演をレポートする。【写真を見る】『imase Hall Tour 2024 ”Shiki-Sai”』LINE CUBE SHIBUYA公演2024年も、imaseの活躍が目まぐるしい1年だった。今年に入ってからすでに、1枚のアルバム、9曲のシングル、5曲