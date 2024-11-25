こちらは「はと座（鳩座）」の方向約4000万光年先の渦巻銀河「NGC 2090」です。明るい銀河中心の周囲には緻密で柔らかそうな印象の渦巻腕（渦状腕）が広がっており、そのあちこちでは星形成領域の存在を示すピンク色の斑点が輝きを放っています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が撮影した渦巻銀河「NGC 2090」（Credit: ESA/Hubble & NASA, D. Thilker）】近傍の銀河における顕著な星形成の一例この画像は「ハッブル宇宙望遠
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