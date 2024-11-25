オンワード樫山が展開するゴルフウェアブランド「23区GOLF」と「PW CIRCULUS」は、世界No.1のTeaブランド（ユーロモニターインターナショナル調べ：お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア（2023年））である「Lipton（リプトン）」と、初のコラボレーションアイテムを発売する。11月23日12時から予約販売を開始し、届けは12月末頃を予定している。冬のゴルフラウンドにおいて、温かいティータイムはホー