アニメ『ハイキュー!!』に登場する日向翔陽や影山飛雄たち総勢10人の描き起こしミニキャライラストの新作アイテムが『ジャンプフェスタ2025』の中外鉱業ブースに登場する。デフォルメがかわいいアイテムを紹介する。＞＞＞『ハイキュー!!』アイテムを見る（写真6点）古舘春一による『ハイキュー!!』は、集英社『週刊少年ジャンプ』に2012年2月から連載が開始され、バレーボールに懸ける高校生たちの熱い青春ドラマが人気を博したス