ハルカミライが、約3年ぶりとなる4thフルアルバム『生きるとは鼻くそくらいの希望を持つことだ』を2025年2月1日にリリースする。 （関連：ハルカミライ×THE BLUE HEARTS、chelmico×アジカン、マイヘア×aiko……実在アーティスト名が登場するユニークな歌詞） 本情報は、本日11月25日にZepp Osaka Baysideで開催された『ハルカミライpresents「ヨーロー劇場2024 -涙はどこから来るのだろう-