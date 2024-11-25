矢口高雄渾身のカラーイラストや、原画データなどが収録された豪華副読本『釣りキチ三平 大解剖』が2024年11月25日（月）に株式会社三栄より発売された。 （参考：いまだ色褪せることのない『釣りキチ三平』イラストギャラリー） 週刊少年マガジン/月刊少年マガジン（講談社）で、1973年から1983年までの10年間にわたって連載された『釣りキチ三平』。矢口高雄の代表作である本作は、1970年代釣りブ&#1254