中国やマレーシアなど、ゲーマーが多い東南アジア地域で「ゲーマー向けホテル」が売上を伸ばしています。こうしたホテルの利用者・経営者双方の声を、Bloombergがまとめました。China Gamers Playing League of Legends, PUBG Drive Demand for Esports Hotels - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2024-11-22/china-gamers-playing-league-of-legends-pubg-drive-demand-for-esports-hotels深センのホテルに数人