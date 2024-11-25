ボートレース平和島の6日間シリーズ「マクール杯・ヴィーナスシリーズ第18戦」が25日、開幕した。新期勝率（25年前期適用）は5.23と躍進著しい武井莉里佳（24＝兵庫）が開幕ダッシュに成功した。3号艇の初戦4Rを捲って快勝。4号艇だった後半10Rは佐々木裕美（1号艇）、富樫麗加（3号艇）の2人がフライングに散る波乱となったが、コンマ03で残した武井は外マイから繰り上がって、初日を連勝で滑り出した。相棒の40号機は、