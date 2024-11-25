26日(火)は低気圧が発達しながら東へ進み、日本列島は西から次第に荒れる天気になる見込みです。27日(水)にかけて落雷や突風、急な強い雨に注意が必要です。26日午前9時の予想天気図ですが、日本海と九州の南西沖に低気圧があり、東へと進む見込みです。2つの低気圧の通過で、西から荒れる天気になりそうです。26日から27日にかけての雨と風の予想です。26日の午前中に寒冷前線は九州を通過し、昼過ぎから夕方にかけて近畿に達する
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