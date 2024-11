お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春(48)が25日、都内で行われた映画『ラブ・アクチュアリー4Kデジタルリマスター』20周年公開記念イベントに出席。16年ぶりに白タキシードを着用し、バージンロードを歩いた。【動画】庄司智春、妻・藤本美貴への“変わらぬ愛”を告白庄司は、白のタキシード姿で「All You Need Is Love」の生演奏に乗せて、クリスマスプレゼントのチョコレートを配布しながら、バージンロードを歩いて登場。「