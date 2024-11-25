25日の外国為替市場のドル円相場は午後7時時点で1ドル＝154円41銭前後と、午後5時時点に比べ9銭の小幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝162円00銭前後と55銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース