食文化を通してサウジアラビアの魅力を知ってもらおうと、サウジアラビア文化省が管轄する11部門別委員会の一つであるサウジアラビア料理芸術委員会（The Saudi Culinary Arts Commission)は、このほど東京・江東区有明の有明ガーデンで、食文化イベント「Taste of Saudi Culture Tokyo」を開催し、東京在住者や内外観光客など3日間にファミリーを含め約5000人が来場した。当日は有明ガーデンの広場をフェティバル会場に変え、人気