プロボクシング元世界３階級制覇王者・亀田興毅氏ファウンダーが手がける興行「３１５０×ＬＵＳＨＢＯＭＵｖｏｌ．３」（１２月２１日、ツインメッセ静岡）の発表会見が２５日、大阪市内のＴＭＫボクシングジムで行われた。新たに３試合が発表され、元ＷＢＣライトフライ級王者のヘルマン・トーレスを父に持つ健文トーレス（ＴＭＫ＝２０戦１５勝１０ＫＯ５敗）はナッタポン・ジェンケーウ（タイ＝１７戦１３勝９ＫＯ４敗）