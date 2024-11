テスラは「ギガファクトリー」と呼ばれる巨大なバッテリーおよび部品生産工場を複数保有していて、特に「ギガファクトリー ネバダ」は工場として世界最大の敷地面積を誇っています。しかし中国のEVメーカー・BYDの鄭州工場はすでにギガファクトリー ネバダを上回る規模で、第5次から第8次の拡張計画が同時に行われることでさらに拡張中であると報じられています。This is BYD starting phase 5, 6, 7 & 8 out of its expansion