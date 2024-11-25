【Luminasta “フリーレン” ～花畑～】 【Luminasta “フェルン” ～花畑～】 2025年春 順次展開予定 「Luminasta “フリーレン” ～花畑～」 セガは、プライズ「Luminasta “フリーレン” ～花畑～」と「Luminasta “フェルン” ～花畑～」を2025年春より順次展開する。