サンフレッチェ広島は２５日、柏好文選手と来シーズンの契約を更新しないと発表した。柏好文（かしわ・よしふみ）選手プロフィール■生年月日１９８７年７月２８日（３７歳）■出身地山梨県■身長／体重１６８ｃｍ／６２ｋｇ■血液型Ｂ型■ポジションＭＦ■サッカー歴韮崎高等学校⇒国士舘大学⇒ヴァンフォーレ甲府⇒サンフレッチェ広島＜柏好文選手コメント＞１１年間紫のユニフ