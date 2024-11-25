◇ラグビーリポビタンDツアー2024日本14―59イングランド（2024年11月24日英トゥイッケナム）残念ながら大敗となったイングランド戦だが、27年W杯までに「超速ラグビー」を完成させるためのヒントとなるプレーがあった。前半34分のSH斎藤によるトライシーン。1フェーズ前でボールを持ったフランカー下川は、半歩ずらして相手に当たり、深入りせずに即座にラックをつくった。内側から味方のサポートが来る前に斎藤は素早