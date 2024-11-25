第44回ジャパンカップ（GI）着順2024年11月24日（日）5回東京8日 発走時刻：15時40分 着順 枠順 馬名（性齢 騎手）人気1着 3-3 ドウデュース（牡5 武豊）12着 5-7 シンエンペラー（牡3 坂井瑠星）82着 6-10 ドゥレッツァ（牡4 W.ビュイック）74着 6-9 チェルヴィニア（牝3 C.ルメール）25着 3-4 ジャスティンパレス（牡5 C.デムーロ）36着 1-1 ゴリアット（セ4 C.スミヨン）67着 8-14 スターズオン