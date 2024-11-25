Image:ankerjapan 楽天市場では、11月21日（木）20:00から11月27日（水）01:59まで、「楽天ブラックフライデー」が開催中。「ショップ買いまわり」にエントリーするとポイントが最大11倍。ショップごとに個別のポイントアップ設定などもあり、ポイント最大44倍のチャンスも。現在、吸引だけでなく水拭きもできてしまう「Eufy Clean X8 Pro with Self-Empty Station」や、16の指標を計測でき