アジア・コモディティ騰落率ランキング＝11/25営業日時点＝ 上海異形鉄筋 0.09％ 上海銅 0.06％ 大連とうもろこし -0.13％ 上海重油 -0.31％ 上海ゴム -0.34％ 大連ポリエチレン -0.72％ ＊数値は前日比％