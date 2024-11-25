ユーロやや軟調＝ロンドン為替 東京朝に1.0430前後から1.0501を付けたユーロドル。その後少し調整が入り、午後まで1.0480前後での推移が続いていた。ロンドン勢が本格参加してきて少し売りが強まっており、1.0450前後を付けている。ポンドドルが12600前後から1.2570台に落とすなど、ドルはほぼ全面高 EURUSD 1.0450