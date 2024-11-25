BLACKPINKのロゼが、ポップスターのブルーノ・マーズとピザデートを楽しんだ。ロゼは24日、自身のInstagramを通じて「私と私のK-POP王。大阪で楽しい夜をプレゼントしてくれたMnet『MAMA』と、ブルーノ・マーズに感謝する。私が『number one girl』のように感じさせてくれた」というコメントと共に写真を掲載した。写真で2人は、23日に京セラドーム大阪で開催された「2024 MAMA AWARDS」を終え、一緒にピザを食べている。2人は気楽