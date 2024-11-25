国内フードバンク団体の全国的なネットワーク組織であるフードバンク推進協議会は、加盟フードバンク団体と共に、給食のない冬休み期間中を含む12月1日(日)〜2025年1月31日(金)に、子どものいる困窮世帯に集中的な食料支援を行う。長引く物価高騰の影響により、フードバンクに対する社会的な支援ニーズの増加や、社会的な孤独・孤立の問題が深刻化しているという今。同団体は、目標支援世帯数を45,000世帯として「第8回フードバン