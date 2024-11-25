自民党宮城県連が昨年開催した政治資金パーティーで、会場の収容人数（1200人）の4倍を超える5234人分のパーティー券を販売していたことが25日、政治資金収支報告書などで分かった。県連は「追加のいすや別室のモニターを用意した」として問題ないとの認識を示した。実際の参加者は2千人以下で、追加のいすや別室は使わなかったという。政治資金規正法は、パーティーを「対価を徴収して行われる催物」と規定している。県選挙管