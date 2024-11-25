プレミア12の台湾代表【写真：中戸川知世】THE ANSWER

「WBSC」で台湾が初優勝 ベンチに置かれた巨大サイコロが話題に

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 24日のプレミア12決勝で、台湾が日本に4-0で勝利した
  • 初優勝となった台湾ベンチに置かれていたサイコロは「6」ばかり
  • 日本人ファンの間でも「気になる」「一体...?」と話題になっていた
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