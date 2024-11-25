JR瀬戸大橋線快速マリンライナー JR四国は、11月26日（火）の昼過ぎから夜にかけて強風が予想されることから、瀬戸大橋線で遅れや運転の取り止め、行き先変更が発生する可能性があるとしています。 ウェザーニューズによりますと、11月26日は大気の状態が不安定で、香川県を中心に朝から南寄りの風が強まるということです。 JR四国は、最新の運行情報を確認するように呼び掛けています。