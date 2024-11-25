BLACKPINKのジェニーの「Mantra」のミュージックビデオがYouTubeで再生回数が1億回を突破した。ジェニーが先月11日に発売したシングル「Mantra」のミュージックビデオのYouTube再生回数が本日（25日）午前0時5分頃、1億回を突破した。これは公開から45日での記録で、「Mantra」のミュージックビデオは公開と同時に韓国とアメリカのYouTube人気急上昇動画1位、YouTubeトレンドワールドワイド1位になり、人気を博した。「Mantra」は