決勝まで負けなしだった井端ジャパン。しかし、彼らの快進撃は決勝で止まった。(C)Getty Images日本の快進撃は、大一番であっけなく食い止められた。11月24日、野球の国際大会「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」は決勝戦が行われ、日本代表を0-4で台湾代表に敗戦。国際大会27連勝中だったチームは優勝を文字通り目の前にして辛酸をなめた。【プレミア12写真】侍ジャパンが宮崎−名古屋で始動、決戦の舞台へ侍ジャ