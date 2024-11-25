秋田県の佐竹敬久知事秋田県は25日、佐竹敬久知事（77）が新型コロナウイルスに感染したと発表した。24日に喉の痛みとせきの症状があり、検査キットで陽性が判明した。症状は軽いという。29日まで自宅療養し、リモートで職務に当たる。25日午後に首相官邸で開かれた政府主催の全国知事会議は欠席した。