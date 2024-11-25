【モデルプレス＝2024/11/25】K-POPガールズグループ・KARA（カラ）のHan Seung-Yeon（ハン・スンヨン）が、24日までに自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿を披露した。【写真】KARAスンヨン、美デコルテ際立つウエディング姿◆KARAスンヨン、ウエディングドレス姿披露オフショルダータイプの純白のウエディングドレスに身を包んだスンヨンは、芝生に佇み、晴れやかな笑顔を浮かべた写真や海をバックにした全身ショットを