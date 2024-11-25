グローブ・トロッターは、東京・南青山に国内7店舗目となる「グローブ・トロッター青山店」を2024年11月15日付けでオープンした。時代の最先端を行くファッションやアートの集う青山という好立地ということあり、多くの人の目に止まること間違いないだろう。【画像】南青山にグローブ・トロッターのショップがオープン。限定スーツケースも発売（写真13点）骨董通りに位置する英国ブランドのアパレル・雑貨に特化した商業施設「ヴ