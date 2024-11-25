いわゆる年収「103万円の壁」引き上げなどをめぐる来年度の税制改正に向けて、自民党の税制調査会はきょう、総会を開き、本格的議論をスタートさせました。自民党宮沢洋一 税制調査会長「（税調審議と）同時並行で国民民主党を入れた3党の協議も進みますので、それを最終的にどう合体させるかということになる」自民党の税制調査会はきょう、総会を開き、来年度の税制改正に向けた議論を本格化させました。焦点は自民・公明