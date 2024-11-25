欧州バルト海に面するリトアニアの首都ビリニュスの国際空港近くで25日未明、貨物機が墜落した。ロイター通信が伝えた。空港当局などは1人が死亡、3人が負傷したとしている。リトアニアの地図同国政府の危機管理センターによると、墜落した貨物機が建物に激突。この建物からは12人が救出されたという。事故は午前5時半（日本時間午後0時半）ごろ起きた。ロイターによると、午前7時半時点でも空港から約1キロ離れた建物で消火