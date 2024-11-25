秋篠宮ご夫妻は、来月のトルコ公式訪問を前に、記者会見に臨まれました。秋篠宮ご夫妻は、日本との外交関係樹立100周年を迎えたトルコへの来月3日からの公式訪問を前に25日午前、赤坂御用地の赤坂東邸で記者会見に臨まれました。秋篠宮さま「良い両国関係の国に訪問できますことは大変大きな喜びと感じております」秋篠宮さまは、地震が多いトルコと日本が、それぞれの震災の際、助け合ったことなどについて触れた上で、今回の訪問