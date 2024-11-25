ＮＹ金時間外取引軟調 東京時間16:00現在 ＮＹ金先物FEB 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2693.50（-43.70-1.60%） 前週末終値前後での推移から、ベッセント次期米財務長官候補の発言などもあって下げが強まった。