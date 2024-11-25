全国知事会が開かれ、年収の壁見直しによる地方の減収分は国が負担すべきとの声が上がりました。【写真を見る】「減収の補填はマスト」「財源は国がちゃんと考えろ」全国知事会が苦言 “年収の壁”見直し議論めぐり山梨県長崎幸太郎知事「103万円の壁の減収の補填はマスト。全額ぜひ真水で求めていただくべきだと思います」鳥取県平井伸治知事「財源について国がちゃんと考えろということを我々は言いたい」“年収の壁”