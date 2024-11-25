２５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５４円２６銭前後と前週末午後５時時点に比べ４０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１６１円６５銭前後と同６０銭程度のユーロ安・円高で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１４５円１０銭前後で推移していたが、午前１１時３０分過ぎには１５３円５０銭台までドル安・円高が進んだ。米国の次期財務長官にスコット・ベッ