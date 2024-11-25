11月26日の決算発表銘柄（予定） ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆第3四半期決算： ＤｙＤｏ [東Ｐ] (前回15:00) 人・夢・技術 [東Ｐ] (前回16:00) 合計2社 ※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。 株探ニュース