ハクバ写真産業は11月20日に、Insta360のアクションカメラ「Insta360 Ace Pro 2」専用の、「耐衝撃・撥水」タイプの液晶保護フィルム「Insta360 Ace Pro 2 専用 液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ」を発売した。価格は2805円。Insta360 Ace Pro 2 専用液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ●三層のPET層が各層で衝撃を吸収「Insta360 Ace Pro 2 専用 液晶保護フィルム 耐衝撃タイプ」は、3層のPET層が各層にて衝撃を吸収することによっ