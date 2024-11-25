25日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝154円29銭前後と、前週末午後5時時点に比べ42銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝161円72銭前後と49銭のユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース