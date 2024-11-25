ピリングス(pillings)は、クリスマスシーズンに向けたウィメンズニットセーターを、2024年11月23日(土・祝)よりロンハーマン(Ron Herman)千駄ヶ谷店限定で発売。ピリングスの“クリスマスセーター”3種が登場ピリングス初のクリスマスコレクションから、プレイフルな3種のウールニットセーターが登場する。まるでクリスマスツリーのようなセーターは、深いグリーンをベースにカラフルなリングの装飾をプラス。華やかなオーナメント