関西空港の旅客数の推移関西エアポートが25日発表した10月の関西空港の運営概況（速報値）によると、国際線を利用した外国人旅客数が前年同月比25％増の165万人だった。2019年同月比では27％増。9カ月連続で新型コロナウイルス禍前を上回り、伸び率は最高を更新した。訪日客需要の力強い回復が顕著だった。日本人旅客数は前年同月比31％増の42万人、国際線全体では26％増の208万人だった。国内線は5％減の59万人、国際線と国内