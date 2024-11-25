テクニカルポイント ユーロドルボリンジャーバンド2σ下限1.0370台 1.1013一目均衡表・雲（上限） 1.0988ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.0954一目均衡表・雲（下限） 1.0920100日移動平均 1.0857200日移動平均 1.068021日移動平均 1.0642エンベロープ1%上限（10日間） 1.0636一目均衡表・基準線 1.053610日移動平均 1.0494一目均衡表・転換線