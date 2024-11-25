俳優・タレントのMEGUMI（43）が24日、自身のインスタグラムを更新。“超ミニ”美脚全開ショットを公開した。【写真】「痩せましたね」“超ミニ”美脚全開ショット公開のMEGUMIMEGUMIは「最近はこんな格好でお送りしてました！ドレス、キラキラなど年末感The out fit these days」とつづり、複数枚の写真をアップ。大胆に胸元が開いた超ミニドレス姿をはじめ、白のドレスやラフなニットコーデなど、さまざまな衣装を着こなし